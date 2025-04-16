ماذا قدم مؤمن سليمان في العراق قبل ترشيحه لتدريب منتخب البلاد؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى مؤمن سليمان، المدير الفني المصري لفريق الشرطة العراقي، سعادته بترشيحه لتدريب منتخب العراق خلفًا للإسباني كاساس الذي تمت إقالته بسبب تراجع النتائج بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال مؤمن سليمان في تصريحات خاصة لمصراوي مساء أمس الثلاثاء:"أسمع مثلي مثلكم ترشيحي لتدريب منتخب العراق منذ فترة وأتابعه عبر (السوشيال ميديا) ولكن لا يوجد شيء رسمي حتى الآن وسعيد جدًا لأن ترشيحي لتدريب منتخب العراق ليس فقط من جمهور الشرطة العراقي، ولكن أيضًا من معظم جماهير الأندية العراقية".

وهو الترشيح الذي يأتي بعد بصمة تركها مؤمن سليمان صاحب الـ51 عاماً بالدوري العراقي التي بدأ العمل بها في موسم 2021ـ2022 عبر بوابة نادي الشرطة بعد نهاية رحلته في تدريب منتخب مصر تحت 17 عامًا إذ حصد معه بطولة الدوري العراقي 2021/22.

وتولى مؤمن سليمان عقب شهر من رحيلة عن الشرطة المهمة الفنية لنادي القوة العراقي وحصد معه بطولة كأس العراق موسم 23/24 ثم رحلّ لتدريب الاتحاد الليبي قبل العودة الموسم الماضي لقيادة فريق الشرطة ليحصد معه الثنائي لأول مرة بتاريخ النادي الدوري والكأس موسم 2023/2024.

ورحلّ بعد ذلك المدرب الذي توّج معه الزمالك بكأس مصر موسم 2015/2016 عن صفوف الشرطة مع نهاية الموسم لتدريب أهلي بني غازي ثم عاد الموسم الجاري لقيادة فريق الشرطة مجددًا؛ إذ يزاحم على الصدارة وحال فوزه بالمباريات المؤجلة له سينفرد بصدارة الدوري العراقي.

وبدأت مسيرة مؤمن سليمان التدريبية في موسم 2014/2015 بنادي نجوم المستقبل ومنه خاض أكثر من تجربة مع الإنتاج الحربي، الأسيوطي، الزمالك، سموحة، مصر المقاصة، بتروجت، النجوم، منتخب مصر تحت 17 عاما قبل أن يخوض مسيرته خارج مصر.