قبل آرون بوبيندزا.. لاعبون توفوا في ظروف غامضة

كتبت-هند عواد:

شهدت الساعات الماضية، وفاة وفى المهاجم الجابوني آرون بوبيندزا لاعب رابيد بوخارست السابق وإف سي تشجيانج الصيني الحالي، في ظروف غامضة، إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر في مبنى بالصين.

وذكرت صحيفة TVR info الرومانية، أن آرون بوبيندزا توفى اليوم الأربعاء، بعد سقوطه من الطابق الحادي عشر في مبنى سكني في الصين، ويوجد اشتباها في الانتحار، إذ أنه قفز بعد جدال مع شقيقه.

وقال الاتحاد الجابوني في بيان رسمي: "غادرنا الدولي الجابوني إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر من مبناه في الصين، حيث كان يلعب لصالح نادي Zhejiang FC، في سن الـ28، يترك بوبينزا ذكرى مهاجم كبير تألق وأثر في الأذهان خلال كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، ويقدم الاتحاد الجابوني لكرة القدم وعائلة كرة القدم الجابونية الكبرى أحر التعازي لعائلته في هذا المصاب الأليم".

وهكذا ينضم آرون بوبيندزا إلى مجموعة من اللاعبين الذين توفوا في ظروف غامضة.

وفاة لاعب كرة قدم صيني بإصابة خطيرة

في شهر مارس الماضي، توفى لاعب كرة القدم الصيني جوو جياشوان، بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس أثناء تمارين في إسبانيا وضعته في غيبوبة، وفقا لبيان نايه بكين.

ودخل جوو جياشوان في غيبوبة، إثر الحادث الذي تعرض له خلال مباراة تدريبية بين فريقي بكين تحت 20 عاما وألكوبينداس الإسباني في مدريد، وتوفى اللاعب دماغيا قبل نقله إلى الصين.

ولا تزال الظروف التي تسببت في إصابة جوو غير واضحة، واتهمت عائلته المسؤولين الكرويين بإخفاء معلومات عن الحادث، وطالبوا بتسجيلات فيديو للمباراة وتفاصيل عن العلاج الطبي الذي تلقاه قبل وصوله إلى المستشفى، وكتب شقيق اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي: "العائلة تريد الحقيقة والعدالة فقط".

انتحار لاعب أوروجوياني

وفي يناير 2025، توفى الأوروجوياني ماتياس أكونيا لاعب موشوك رونا الإكوادوري، وقال رئيس ناديه عبر لموقع بريميسياس، إن اللاعب مات منتحرا في فندق بمدينته.

وفاة لاعب في ظروف غامضة

قبل مباراة ليتوانيا والمجر في تصفيات أمم أوروبا 2024، توفى لاعب المنتخب الليتواني السابق كاروليس شفيدوكاس، في ظروف غامضة.

وتوفى صاحب الـ32 عاما، في ظروف غامضة، ولم يتم الكشف عن السبب في وفاته.

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