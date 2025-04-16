اشتباه في انتحار.. تقارير رومانية: وفاة آرون بوبيندزا

كتبت-هند عواد:

توفى المهاجم الجابوني آرون بوبيندزا لاعب رابيد بوخاريست السابق وإف سي تشجيانج الصيني الحالي، إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر في مبنى بالصين.

وفاة آرون بوبيندزا

ذكرت صحيفة TVR info الرومانية، أن آرون بوبيندزا توفى اليوم الأربعاء، بعد سقوطه من الطابق الحادي عشر في مبنى سكني في الصين.

سبب وفاة آرون بوبيندزا

وفقا لموقع "FANATIK"، فتحت السلطان الصينية تحقيقا في وفاة آرون بوبيندزا، بعدما لقي حتفه بعد سقوط من أحد المباني.

وأضاف الموقع، أن هناك اشتباهًا في الانتحار، إذ أن آرون بوبيندزا قفز من الدور الحادي عشر، بعد جدال مع شقيقه.

مسيرة آرون بوبيندزا

جدير بالذكر أن آرون سالم بوبيندزا، لعب مع رابيد بوخارست في الفترة من سبتمبر 2024 إلى يناير 2025، وسجل 5 أهداف للفريق الأبيض، لكنه اضطر إلى مغادرة النادي الروماني بسبب خلافات تعاقدية.

ورفض بوبيندزا العودة إلى رومانيا بعد المعسكر التدريبي الشتوي لرابيد في دبي، ليتنقل في النهاية إلى فريق إف سي تشجيانج الصيني.

وشارك أرون مؤخرا في مباراة البطولة ضد شنجهاي شينهوا، والتي خسرها فريقه خارج أرضه بنتيجة 2-3، وتمكن من صناعة تمريرة حاسمة للهدف الأول للضيوف.

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