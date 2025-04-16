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من هو اللاعب الذي أضاع أكبر عدد من ركلات الجزاء في دوري أبطال أوروبا؟

10:39 ص الأربعاء 16 أبريل 2025
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    تييري هنري
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    تييري هنري مع المنتخب الفرنسي في 2009
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    تييري هنري
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    تييري هنري
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    ليونيل ميسي بقميص برشلونة
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    ليونيل ميسي بقميص برشلونة
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    أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد
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كتبت-هند عواد:

على الرغم من موهبة الفرنسي تييري هنري، إلا أنه واجه صعوبات كثيرة في تنفيذ ركلات الجزاء.

ففي حقبة عانى فيها أرسنال كثيرًا في نقل أدائه المحلي المتألق إلى الساحة الأوروبية، فشل هنري في تسجيل خمس من ركلات الجزاء الثماني التي سددها في دوري أبطال أوروبا، مما جعل نسبة نجاحه في التسجيل 37.5% فقط.

قائمة اللاعبين الذين أضاعوا أكبر عدد من ركلات الجزاء

ووفقا لموقع الإحصائيات "أوبتا"، جاءت قائمة اللاعبين الأكثر إهدارا لضربات الجزاء في دوري أبطال أوروبا، كالآتي:

تييري هنري : 5 تسديدات ضائعة (من 8)

ليونيل ميسي : 5 (من 23)

أنطوان جريزمان : 4 (من 8)

سيرجيو أجويرو : 4 (من 15)

رود فان نيستلروي : 4 (من 14)

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دوري أبطال أوروبا ليونيل ميسي تييري هنري أنطوان جريزمان سيرجيو أجويرو رود فان نيستلروي لاعبين اضاعو ركلات الجزاء
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