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صلاح يتصدر.. أكثر 10 لاعبين مساهمة في الأهداف بالدوريات الكبرى

06:00 ص الأربعاء 16 أبريل 2025
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    عمر مرموش
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    هاري كين
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    عثمان ديمبيلي
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    ليفاندوفسكي بقميص برشلونة
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    احتفال ليفاندوفسكي (1)
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    احتفال إيزاك
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    كيليان مبابي لاعب ريال مدريد_6
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    إيرلينج هالاند
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    باركولا ومبابي
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كتب - محمد القرش:

يتصدر النجم المصري، محمد صلاح، قائمة ترتيب أكثر 10 لاعبين مساهمة في الأهداف (أهداف وتمريرات حاسمة) في الدوريات الـ5 الكبرى (الدوري الإنجليزي، الإسباني، الألماني، الفرنسي، الإيطالي).

واشتعلت المنافسة على وصافة الجدول التي يحتلها عمر مرموش وهاري كين برصيد 32 مساهمة تهديفية.

أكثر 10 لاعبين مساهمة في الأهداف

1. محمد صلاح – 45 (27 هدفًا، 18 تمريرة حاسمة)

2. عمر مرموش – 32 (21 هدفًا، 11 تمريرات حاسمة)

3. هاري كين - 32 (23 هدفًا، 9 تمريرات حاسمة)

4. ماتيو ريتيجي – 28 (23 هدفًا، 5 تمريرات حاسمة)

5. عثمان ديمبيلي - 28 (21 هدفًا، 7 تمريرات حاسمة)

6. روبرت ليفاندوفسكي - 27 (25 هدفًا، 2 تمريرات حاسمة)

7. ألكسندر إيزاك - 26 (20 هدفًا، 6 تمريرات حاسمة)

8. كيليان مبابي - 25 (22 هدفًا، 3 تمريرات حاسمة)

9. إيرلينج هالاند – 24 (21 هدفًا، 3 تمريرات حاسمة)

10. برادلي باركولا - 23 (13 هدفًا، 10 تمريرات حاسمة)

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أكثر 10 لاعبين مساهمة في الأهداف صلاح مرموش هاري كين ديمبيلي ليفاندوفسكي مبابي هالاند
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