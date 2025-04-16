من أكثر لاعب حصل على ضربات الجزاء في دوري أبطال أوروبا؟

كتبت-هند عواد:

رغم غيابه الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، عن منافسات دوري أبطال أوروبا، إلا أنهما لا زلا في قائمة الأرقام القياسية للبطولة.

وسجل كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة أكبر عدد من ركلات الجزاء (19) في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وفقا لموقع "أوبتا".

طوال تاريخ دوري أبطال أوروبا، لم يحصل أحد على أكبر عدد من ضربات الجزاء، أكثر من ليونيل ميسي، وجاءت قائمة اللاعبين الذين حصلوا على أكبر عدد من ضربات الجزاء، كالآتي:

ليونيل ميسي : 23

كريستيانو رونالدو : 22

روبرت ليفاندوفسكي : 20

سيرجيو أجويرو : 15

رود فان نيستلروي : 14

فيما جاءت قائمة اللاعبين الذين سجلوا أكبر من عدد من ضربات الجزاء في دوري أبطال أوروبا، كالآتي:

روبرت ليفاندوفسكي : 19

كريستيانو رونالدو : 19

ليونيل ميسي : 18

هاري كين : 11

سيرجيو أجويرو : 11