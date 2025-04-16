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موعد مباراة ريال مدريد وأرسنال في دوري أبطال أوروبا

03:00 ص الأربعاء 16 أبريل 2025

ريال مدريد ضد أرسنال

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كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي ريال مدريد نظيره أرسنال اليوم الأربعاء الموافق 16 أبريل، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو برنابيو بإسبانيا.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز أرسنال على ريال مدريد بنتيجة 3-0، على ملعب الإمارات بإنجلترا.

وتنقل المباراة عبر قنوات " بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا وتبث المباراة خلال قناة "بي إن سبورت 1".

ويلاقي الفائز من تلك المباراة، نظيره باريس سان جيرمان الذي فاز على أستون فيلا في ربع النهائي.

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