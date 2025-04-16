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موعد مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

04:00 ص الأربعاء 16 أبريل 2025

إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ

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كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي فريق إنتر ميلان نظيره بايرن ميونخ اليوم الأربعاء الموافق 16 أبريل، ضمن مواجهات إياب دور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب جوزيبي مياتزا بإيطاليا.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز إنتر ميلان على بايرن ميونخ بنتيجة 2-1، على ملعب آليانز بألمانيا.

وتنقل المباراة عبر قنوات " بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا وتبث المباراة خلال قناة "بي إن سبورت 2"

ويلاقي الفائز من تلك المباراة، نظيره برشلونة الذي فاز على بوروسيا دورتموند في لقاء ربع النهائي.

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إنتر ميلان بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ
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