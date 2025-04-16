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ستوري نجوم كرة القدم.. شيكابالا يشارك في إعلان جديد.. إمام عاشور ينشر دعاء.. ورسالة من إكرامي

12:01 ص الأربعاء 16 أبريل 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    أحمد أيمن منصور يحتفل بعيد ميلاد زوجته
  • عرض 15 صورة
    أحمد أيمن منصور يحتفل بعيد ميلاد زوجته
  • عرض 15 صورة
    أحمد أيمن منصور يحتفل بعيد ميلاد زوجته
  • عرض 15 صورة
    أحمد جفالي يشارك في تدريبات الزمالك
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    أحمد فتوح ينشر صورته مع الزمالك
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    إمام عاشور ينشر دعاء
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    شريف إكرامي يوجه رسالة بشأن انتقال اللاعبين
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    شيكابالا ينشر إعلانه لإحدى شركات المياه الغازية
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    أحمد أيمن منصور يحتفل بعيد ميلاد زوجته
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    محمد رضا بوبو ينشر صورته رفقة سعد سمير
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    محمد صلاح يحيي ذكرى ضحايا ليفربول
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    إبراهيم عادل ينشر دعاء
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    محمود جهاد لاعب الزمالك يشيد بتصرف ياسين الملاح
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    فرجاني ساسي ينشر صورته من تدريبات الغرافة
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كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 14 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

واحتفل أحمد أيمن منصور لاعب المصري البورسعيدي، بعيد ميلاد زوجته، بنشر صورهما عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، فيما نشر أحمد جفالي لاعب الزمالك، صورته من تدريبات الأبيض تمهيدا لعودته بعد تعافيه من الإصابة.

ونشر شيكابالا قائد الزمالك، مقطع فيديو له خلال مشاركته في إعلان لإحدى شركات المياه الغازية، ونشر محمد رضا "بوبو" لاعب سيراميكا كليوباترا، صورته رفقة زميله في الفريق سعد سمير.

وشارك التونسي فرجاني ساسي لاعب الغرافة القطري، متابعيه صورته من تدريبات الفريق، وأشاد محمد جهاد لاعب الزمالك بتصرف ياسين الملاح لاعب فاركو، وزيارته لأحمد قندوسي في المستشفى، بعدما تسبب في إصابته.

وأحيا محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ذكرى مشجعي الريدز الـ97، الذين لقوا حتفهم في مأساة "هيلزبره"، خلال نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول ونوتنجهام فورست.

ونشر الثنائي إمام عاشور لاعب الأهلي وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز، دعاءً، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابتهما الرسمية بموقع "إنستجرام".

وكتب شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "نفس القرار ممكن يتقال عليه خيانة من لاعب واحتراف من لاعب تاني مش علشان التصرف مختلف، لكن علشان القميص اختلف، الأحكام بقت حسب المزاج والمصلحة، مش المبدأ، تسمع نفس الأشخاص بيقولوا عكس أحكامهم القديمة و التبرير بقى فن بيتفصّل على مقاس الانتماء مش على مقاس الحقيقة".

وأضاف: "الإدارات بتوجه، والإعلام بيغذي العاطفة، والجمهور في النُص ضحية الجميع، الاحتراف مش كلمة تتقال حسب المصلحة ولا تتشال وقت الغضب، ده الواقع وأساس اللعبة، زي ما النادي حر، اللاعب كمان حر، قراره صح أو غلط مش مهم لأن مش ده الموضوع، الأهم أن الاختلاف في القرار لا عمره كان خيانة ولا قلة أصل ولا ليه علاقة بضعف أو قوة الانتماء، الموضوع مش قرارات اللاعبين أو الأندية، اللي محتاج يتغير هو النظرة، طريقة التفكير، والأحكام على القرارات نفسها".

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