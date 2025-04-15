نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 15 أبريل

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت عدد من المباريات في مختلف المسابقات المحلية والقارية اليوم الثلاثاء، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

وفاز أستون فيلا على باريس بثلاثية مقابل هدفين في دوري أبطال أوروبا، بينما حقق بوروسيا دورتموند الفوز على برشلونة بثلاثية مقابل هدف.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان - (3-2)

بوروسيا دورتموند ضد برشلونة - (3-1)

نتائج مباريات دوري المحترفين المصري

وادي دجلة ضد بترول اسيوط - (2-0)

ابوقير للاسمدة ضد الداخلية - (1-0)

كهرباء الإسماعيلية ضد الترسانة - (2-1)

المنصورة ضد المقاولون العرب - (0-1)