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باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري الأبطال على حساب أستون فيلا

11:21 م الثلاثاء 15 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة باريس سان جيرمان و أستون فيلا
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا
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كتب - محمد عبد السلام:

نجح باريس سان جيرمان في الصعود إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أستون فيلا، رغم خسارته في مباراة الإياب بنتيجة 3-2، اليوم الثلاثاء 15 أبريل، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب فيلا بارك.

وسجل أهداف باريس سان جيرمان كلا من، أشرف حكيمي في الدقيقة 11، ونونو مينديش في الدقيقة 27.

وأحرز أهداف أستون فيلا كلا من، يوري تيليمانس في الدقيقة 34، جون ماكين في الدقيقة 55، إرزي كونسا في الدقيقة 57.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز باريس سان جيرمان على أستون فيلا بنتيجة 3-1، ليصعد باريس سان جيرمان بنتيجة المباراتين 5-4.

وبهذا الفوز صعد باريس سان جيرمان إلى نصف النهائي دوري أبطال أوروبا ليواجه الفائز من ريال مدريد وأرسنال.

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أستون فيلا باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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