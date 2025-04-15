جويل ماكين يقصي الإنجليزي محمد الشوربجي من بطولة الجونة الدولية البلاتينية للاسكواش

كتب-وائل توفيق:

حقق اللاعب الويلزي جويل ماكين، المصنف الخامس عالمياً، الفوز على الإنجليزي محمد الشوربجي، المصنف الثامن عالمياً، في ختام منافسات الدور الأول من ربع نهائي بطولة الجونة الدولية البلاتينية للاسكواش PSA 202.

وفاز الويلزي جويل ماكين على الإنجليزي محمد الشوربجي، بثلاثة أشواط دون رد لصالح الأول، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 11-3، 11-4، 11-8.

وانطقلت النسخة الـ13 من بطولة الجونة الدولية البلاتينية للاسكواش PSA 202، يوم 12 أبريل الحالي، وتستمر حتى يوم 18 المقبل.

في سياق متصل، فاز المصري المصري علي فرج، المصنف الثاني عالميًا، على مواطنه يوسف سليمان، المصنف الرابع عشر عالميًا.

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