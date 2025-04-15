علي فرج يتفوق على المصنف الرابع عشر عالميًا في بطولة الجونة الدولية للإسكواش

كتب-وائل توفيق"

قدّم النجم المصري علي فرج، المصنف الثاني عالميًا، عرضًا قويًا، في افتتاح مواجهات ربع نهائي منافسات الرجال ضمن بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA – الجونة 2025.

وفرض علي فرج سيطرته على مجريات اللعب، ليحقق فوزًا مستحقًا على مواطنه يوسف سليمان، المصنف الرابع عشر عالميًا.

في مباراة حماسية حسمها بثلاثة أشواط نظيفة، وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 11-4، 11-2، 11-5، بنتيجة إجمالية: 3-0.

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