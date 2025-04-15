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هانيا الحمامي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

09:47 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

هانيا الحمامي

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كتب-وائل توفيق:

قدّمت المصرية هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالميًا، أداءً استثنائيًا، في ثاني مواجهات السيدات ضمن الدور الأول للربع نهائي لبطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA – الجونة 2025.

وتفوقت هانيا الحمامي على مواطنتها سلمى هاني، المصنفة الثالثة عشرة عالمياً، وأنهت المواجهة لصالحها بنتيجة 3-0 بواقع: 4-11، 6-11، 11-13.

وبهذه النتيجة تأهلت هانيا الحمامي إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA – الجونة 2025.

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هانيا الحمامي هانيا الحمامي تتأهل إلى نصف النهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا
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