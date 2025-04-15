هانيا الحمامي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش
كتب-وائل توفيق:
قدّمت المصرية هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالميًا، أداءً استثنائيًا، في ثاني مواجهات السيدات ضمن الدور الأول للربع نهائي لبطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA – الجونة 2025.
وتفوقت هانيا الحمامي على مواطنتها سلمى هاني، المصنفة الثالثة عشرة عالمياً، وأنهت المواجهة لصالحها بنتيجة 3-0 بواقع: 4-11، 6-11، 11-13.
وبهذه النتيجة تأهلت هانيا الحمامي إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA – الجونة 2025.
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