هانيا الحمامي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

كتب-وائل توفيق:

قدّمت المصرية هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالميًا، أداءً استثنائيًا، في ثاني مواجهات السيدات ضمن الدور الأول للربع نهائي لبطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA – الجونة 2025.

وتفوقت هانيا الحمامي على مواطنتها سلمى هاني، المصنفة الثالثة عشرة عالمياً، وأنهت المواجهة لصالحها بنتيجة 3-0 بواقع: 4-11، 6-11، 11-13.

وبهذه النتيجة تأهلت هانيا الحمامي إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA – الجونة 2025.

اقرأ أيضًا:

"في غيبوبة منذ 8 أشهر".. شقيق فهد المولد يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب السعودي

هل ينسحب الزمالك من صفقة شريف بسبب تجاهل الأهلي؟