استبعاد خماسي.. قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا
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كتب - مراسل مصراوي:
استقر الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، على القائمة النهائية لمواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.
وكشف مصدر "لمصراوي" أن القائمة شهدت استبعاد 5 لاعبين، علي معلول وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس، بجانب يحيى عطية الله وعمر الساعي.
قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز
حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.
خط الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - مصطفى العش - عمر كمال.
خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - عمرو السولية - أحمد رضا - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - أشرف بنشرقي - محمد عبد الله.
خط الهجوم: وسام أبو علي - جراديشار.
ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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