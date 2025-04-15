تشكيل مباراة باريس سان جيرمان و أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا
كتب - محمد عبد السلام:
أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن التشكيل الرسمي لمواجهة أستون فيلا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر بدء المباراة في تمام الساعة 9:00 مساء، على ملعب فيلا بارك بإنجلترا.
وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:
حراسة المرمى: دوناروما
خط الدفاع: حكيمي - ماركينيوس - باشو - مينديش
خط الوسط: نيفيس - فيتينيا - رويز
خط الهجوم: باركولا - عثمان ديمبيلي - كفاراتسخيليا
وأعلن أيضا الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لنادي أستون فيلا عن التشكيل الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:
حراسة المرمى: مارتينيز
خط الدفاع: كاش - كونسا - توريس - دين
خط الوسط: كامارا - أونانا - تيليمانس
خط الهجوم: روجرز - ماكجين - راشفورد
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