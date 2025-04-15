تشكيل مباراة باريس سان جيرمان و أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد عبد السلام:

أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن التشكيل الرسمي لمواجهة أستون فيلا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر بدء المباراة في تمام الساعة 9:00 مساء، على ملعب فيلا بارك بإنجلترا.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي - ماركينيوس - باشو - مينديش

خط الوسط: نيفيس - فيتينيا - رويز

خط الهجوم: باركولا - عثمان ديمبيلي - كفاراتسخيليا

وأعلن أيضا الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لنادي أستون فيلا عن التشكيل الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: كاش - كونسا - توريس - دين

خط الوسط: كامارا - أونانا - تيليمانس

خط الهجوم: روجرز - ماكجين - راشفورد