يامال ضد جيراسي.. تشكيل مباراة برشلونة ودورتموند في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد عبد السلام:

أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة عن التشكيل الرسمي لمواجهة بوروسيا دورتموند في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر بدء المباراة في تمام الساعة 9:00 مساء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك بألمانيا.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي - أراوخو - كوبارسي - مارتين.

خط الوسط: دي يونج - جافي - لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا - ليفاندوفسكي.

وأعلن أيضا الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة برشلونة.

وجاء تشكيل بوروسيا كالتالي:

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: زوله - أنتون - رامي بن سبعيني.

خط الوسط: كوتو - جروس- نميشا - سفينسون.

خط الهجوم: بيير - أديمي - جيراسي.