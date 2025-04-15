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يامال ضد جيراسي.. تشكيل مباراة برشلونة ودورتموند في دوري أبطال أوروبا

08:16 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

برشلونة

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كتب - محمد عبد السلام:

أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة عن التشكيل الرسمي لمواجهة بوروسيا دورتموند في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر بدء المباراة في تمام الساعة 9:00 مساء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك بألمانيا.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي - أراوخو - كوبارسي - مارتين.

خط الوسط: دي يونج - جافي - لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا - ليفاندوفسكي.

وأعلن أيضا الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة برشلونة.

وجاء تشكيل بوروسيا كالتالي:

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: زوله - أنتون - رامي بن سبعيني.

خط الوسط: كوتو - جروس- نميشا - سفينسون.

خط الهجوم: بيير - أديمي - جيراسي.

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برشلونة بوروسيا دورتموند دوري أبطال أوروبا لامين يامال
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