يامال ضد جيراسي.. تشكيل مباراة برشلونة ودورتموند في دوري أبطال أوروبا
كتب - محمد عبد السلام:
أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة عن التشكيل الرسمي لمواجهة بوروسيا دورتموند في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر بدء المباراة في تمام الساعة 9:00 مساء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك بألمانيا.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: تشيزني.
خط الدفاع: كوندي - أراوخو - كوبارسي - مارتين.
خط الوسط: دي يونج - جافي - لوبيز.
خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا - ليفاندوفسكي.
وأعلن أيضا الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة برشلونة.
وجاء تشكيل بوروسيا كالتالي:
حراسة المرمى: كوبيل.
خط الدفاع: زوله - أنتون - رامي بن سبعيني.
خط الوسط: كوتو - جروس- نميشا - سفينسون.
خط الهجوم: بيير - أديمي - جيراسي.
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