حفل غنائي وقميص خاص.. الوداد يستقبل مجسم كأس العالم للأندية

كتب- محمد عبدالهادي:

استقبل نادي الوداد المغربي مجسم كأس العالم للأندية 2025، وذلك قبل انطلاق مشاركته في النسخة المقبلة من البطولة، التي ستُقام خلال صيف هذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لما أورده موقع "البطولة" المغربي، يعتزم النادي تنظيم حفل مميز بهذه المناسبة، سيشهد الكشف الرسمي عن القميص الذي سيخوض به الفريق منافسات كأس العالم للأندية، وسط أجواء احتفالية تجمع الجماهير بطابع مونديالي خاص.

وكان من المقرر أن تتم جولة المجسم في فبراير الماضي، غير أن الوداد حصل على موافقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتأجيلها إلى أبريل، بسبب أعمال الصيانة التي كانت جارية في مركز التدريب، إلى جانب عدم جاهزية ملعب محمد الخامس آنذاك.

وسيتواجد الوداد في المجموعة السابعة من البطولة، إلى جانب أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، والعين الإماراتي، في مجموعة قوية تُعد من بين أصعب التحديات التي تواجه الفريق على المستويين القاري والعالمي.