تحديد موقف مبابي من المشاركة في مباراة برشلونة بنهائي كأس الملك

كتب - محمد القرش:

تحدد موقف مشاركة نجم ريال مدريد، كيليان مبابي، في مباراة برشلونة بنهائي كأس ملك إسبانيا، بعد أنباء غيابه بسبب البطاقة الحمراء التي تعرض لها في لقاء ألافيس الماضي.

وقررت اللجنة التأديبية بالاتحاد الإسباني إيقاف مبابي مباراة واحدة بعد الطرد المباشر الذي حصل عليه في لقاء ألافيس.

وبذلك سيكون النجم الفرنسي جاهز قانونيا للقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

وسيطرت حالة من القلق على جماهير ريال مدريد خلال الأيام الماضية، خوفا من توقيع عقوبة على مبابي بالإيقاف أكثر من 3 مباريات.

وللغياب عن نهائي كأس الملك، كان يجب أن تكون عقوبة مبابي أربع مباريات أو أكثر، إذ ستتراكم في هذه الحالة، ولن يقتصر الإيقاف على مستوى البطولة التي طُرد فيها فحسب، بل سيشمل باقي المسابقات المحلية أيضًا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الكلاسيكو يوم السبت الموافق 26 أبريل، في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مصر.

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