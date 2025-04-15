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لا دخول مجاني.. صن داونز يعلن إقامة حفل قبل مباراة الأهلي

06:18 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

النادي الأهلي وصن داونز

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كتب - محمد القرش:

أعلن نادي صن داون الجنوب إفريقي إقامة حفل غنائي وعروض ترفيهية قبل مباراة الأهلي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقررت إدارة بيراميدز أن دخول المباراة لن يكون مجاني، حيث تم طرح التذاكر بمبلغ 20 راندًا (53 جنيه مصري).

ومن المقرر أن تقام الأهلي وصن داونز يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر.

وتعد هذه هي المواجهة الـ17 بين المارد الأحمر والجنوب إفريقي، حيث فاز كل منهما بـ5 لقاءات بينما حسم التعادل 6 مواجهات.

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الأهلي صن داونز دوري أبطال أفريقيا نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الأهلي ضد صن داونز
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