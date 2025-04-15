كتب ـ مصطفى الجريتلي:

طمأن سعود المولد شقيق لاعب نادي الشباب والمنتخب السعودي فهد المولد، الجماهير بخصوص الحالة الصحية للأخير.

وقال سعود، في تصريحات مصورة لموقع عكاظ ببلاده مساء أمس الإثنين:"فهد محبوب من الجميع وحالته مستقرة الآن، وأتمنى من الجميع الدعاء له".

وكان اللاعب صاحب الـ 30 عاماً قد تعرض في شهر سبتمبر 2024 لحادث سقوط من شرفة منزله في دبي، مما أدى إلى إصابته بكسور متعددة في الجمجمة والجسم.

ونُقل المولد إلى مستشفى راشد الإماراتية بعد دخوله في غيبوبة، حيث وُضع تحت العناية المركزة وتحت التنفس الصناعي لمدة 6 أيام تقريبًا.

يوم 19 سبتمبر 2024، تم نقل المولد في طائرة طبية مجهزة إلى الرياض بالسعودية، ليظل اللاعب في غيبوبة لعدم تحسن حالته الصحية.

وأشارت التحقيقات الأولية لشرطة دبي إلى أن الحادث وقع أثناء وجوده في الشرفة، دون ذكر ملابسات وأسباب سقوطه.

وأوضحت التحقيقات، أن المولد لم يكن بمفرده في الشقة وقت سقوطة، حيث كان رفقة بعض من أصدقائه.

من هو فهد المولد؟

وبدأ فهد المولد مشواره الكروي، مع فريق اتحاد جدة السعودي، وتدرج في المراحل السنية المختلفة للفريق، حتى صعد للفريق الأول عام عام 2011.

وشارك اللاعب الذي ينشط في مراكز الهجوم رفقة فريق الاتحاد في 244 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالها 76 هدف وتقديم 44 تمريرة حاسمة.

وخاض اللاعب تجربة احتراف بقميص ليفانتي الإسباني في موسم 2017/18 على سبيل الإعارة ثم انتهت رحلته مع الاتحاد في موسم 2022/23 لينتقل بعد ذلك لصفوف الشباب.

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