بوجبا مطلوب في 5 دوريات بالميركاتو الصيفي.. السعودية أبرزها

كتب- محمد عبدالهادي:

رغم الظروف الصعبة التي مر بها مؤخرًا، لا يزال بول بوجبا يحظى باهتمام واسع في سوق الانتقالات، مع تعدد العروض التي تُطرح على طاولته استعدادًا لعودته المحتملة إلى الملاعب في الموسم المقبل.

وكان بوجبا قد تعرض في وقت سابق لعقوبة إيقاف لمدة أربع سنوات، قبل أن يتم تخفيفها لاحقًا، وهو ما دفع ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي إلى فسخ عقده، بعد عامين ونصف فقط من عودته إليه في صفقة انتقال حر خلال صيف 2022.

وبحسب الصحفي الألماني فلوريان بليتنبيرج، في شبكة "سكاي سبورتس"، فإن بوجبا يتدرب حاليًا في ميامي للحفاظ على لياقته البدنية، تمهيدًا للعودة إلى المنافسات الرسمية بداية من الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن النجم الفرنسي، البالغ من العمر 32 عامًا، يدرس عدة عروض من أندية تنشط في الدوريات الألماني والإسباني والفرنسي، إلى جانب احتمالات أخرى تشمل دوري روشن السعودي والدوري الأمريكي للمحترفين (MLS).