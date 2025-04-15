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شكوك حول مشاركة كريم بنزيما أمام "فتح جوميز"

02:58 م الثلاثاء 15 أبريل 2025
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  • عرض 5 صورة
    كريم بنزيما
  • عرض 5 صورة
    كريم بنزيما
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    كريم بنزيما
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    كريم بنزيما (1)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحوم الشكوك حول موقف المهاجم الفرنسي بصفوف اتحاد جدة السعودي، كريم بنزيما في المشاركة مع فريقه أمام نظيره الفتح الذي يقوده المدير الفني البرتغالي السابق لفريق الزمالك جوزيه جوميز.

ويستضيف فريق الفتح مساء يوم الخميس المقبل نظيره اتحاد جدة بالجولة 28 من الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، عبر تقرير لها مساء أمس الإثنين، أن بنزيما غاب عن التدريبات الجماعية لفريقه خلال اليومين الماضيين متأثرًا بإصابة تعرض لها في الركبة خلال مباراة فريقه الماضية بالدوري السعودي أمام نظيره العروبة.

ويخوض كريم بنزيما صاحب الـ 37 عاماً بالتوازي مع غيابه عن التدريبات الجماعية تدريبات في صالة اللياقة والحديد ضمن برنامجه التأهيلي.

ويقدم كريم بنزيما مستويات مميزة مع فريق اتحاد جدة إذ سجل خلال الموسم الجاري من الدوري 17 هدفًا يحتل بهم المركز الثالث بجدول الهدافين خلف المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي سجل 19 هدفًا و البرتغالي كريستيانو رونالدو المتصدر بـ 23 هدفًا.

ويتصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 65 نقطة بفارق 7 نقاط عن الهلال الوصيف ويحتل فريق الفتح المركز 14 برصيد 26 نقطة.

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كريم بنزيما نادي الاتحاد اتحاد جدة الدوري السعودي جوزيه جوميز
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