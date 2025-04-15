كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، فسخ تعاقده مع مدربه الإسباني خيسوس كاساس بسبب ما وصفه إخلالًا جسيمًا بالالتزامات التعاقدية بينهما.

وذكر الاتحاد العراقي عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء:"نعلن فسخِ عقد المدربِ الإسباني خيسوس كاساس غارسيا ومساعديه، وذلك بسببِ إخلالهم الجسيم بالالتزاماتِ التعاقديّة وقد تم اتخاذ هذا الإجراء استناداً إلى المادة (14) من لائحة أوضاعِ اللاعبين وانتقالاتهم الخاصة بالاتحاد الدولي لكرةِ القدم (FIFA)، وتم إشعار الفيفا رسمياً بذلك، وبما يحفظ الحقوق القانونية للاتحاد أمام الجهات المختصة".

وكان مؤمن سليمان، المدير الفني المصري لفريق الشرطة العراقي قد ارتبط اسمه بتدريب منتخب أسواد الرافدين في ظل السمعة الطيبة والنتائج المميزة له هناك؟

وقال مؤمن سليمان في تصريحات مصورة نقلها موقع "معرض الكورة" العراقي بوقت سابق:"ترشيحي لتدريب منتخب العراق يوازي ترشيحي لتدريب منتخب مصر، وهو شرف كبير لي".

وأضاف المدرب المصري:"أتواجد في العراق منذ أكثر من 3 سنوات وأنا سعيد جدًا هنا، والجماهير تحبني وأنا أشعر بالسعادة لإنهم يقدرون ما أقوم به وأشعر بأني ابن البلد وأنا محرج لأنه لدي عقد مع نادي الشرطة العراقي، وهو سبب أن تقتنع الجماهير بي".

وأتم سليمان حينها تصريحاته بقوله:"لا يوجد مدرب يعيش في العراق، ويعرض عليه تدريب المنتخب ولا يوافق".

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