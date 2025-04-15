منذ 49 عامًا.. ريال مدريد يبحث عن تكرار ريمونتادا تاريخية أمام آرسنال

كتب- محمد عبدالهادي:

يتشبث فريق ريال مدريد بذكرى ريمونتادا خالدة حققها قبل 49 عاماً، أملاً في تكرار الإنجاز عندما يواجه أرسنال بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

ويستضيف الفريق الملكي نظيره الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل على ملعب "سانتياغو برنابيو"، بعد أن تلقى خسارة ثقيلة بنتيجة 0-3 في مباراة الذهاب على ملعب "الإمارات"، ما يجعل مهمته في غاية الصعوبة إذا أراد العبور إلى نصف النهائي ومواصلة رحلة الدفاع عن لقبه.

ريال مدريد مطالب بالفوز بفارق 4 أهداف على الأقل، وهي نتيجة لم يسبق له تحقيقها في مثل هذا الموقف سوى مرة واحدة فقط، رغم أنه خسر ذهاباً بفارق 3 أهداف أو أكثر في 4 مناسبات سابقة بالأدوار الإقصائية من دوري الأبطال.

الاستثناء الوحيد كان في موسم 1975-1976 أمام ديربي كاونتي، حين خسر في إنجلترا بنتيجة 1-4، ثم انتفض على أرضه وفاز 5-1، ليقلب الطاولة ويتأهل بمجموع 6-5 في واحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخه الأوروبي.