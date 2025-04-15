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المباراة بدأت مبكرًا.. جماهير دورتموند تهاجم معسكر برشلونة بالألعاب النارية

12:22 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

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كتب- محمد عبدالهادي:

حاولت جماهير بوروسيا دورتموند الألماني التأثير على لاعبي برشلونة الإسباني قبل المواجهة المصيرية التي تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لموسم 2024–2025.

وكان برشلونة قد اقترب من بلوغ نصف النهائي بعد فوزه الكبير في مباراة الذهاب بنتيجة 4-0 في إسبانيا، ما يمنحه أفضلية واضحة، ما لم ينجح دورتموند في تحقيق عودة تاريخية تقلب الموازين.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أقدمت مجموعة من جماهير الفريق الألماني على محاولة إرباك بعثة برشلونة من خلال إشعال الألعاب النارية بالقرب من فندق "راديسون بلو" الذي تقيم فيه البعثة، وذلك في وقت متأخر من ليلة الاثنين، بهدف إزعاج اللاعبين والتأثير على راحتهم قبل اللقاء.

وأوضحت الصحيفة أن هذا المشهد يعيد للأذهان واقعة مشابهة خلال لقاء الفريقين في دور المجموعات بشهر ديسمبر الماضي، حين استخدمت الجماهير نفس الأسلوب للتأثير على لاعبي الفريق الكتالوني.

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بوروسيا دورتموند الألعاب النارية برشلونة دوري أبطال أوروبا
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