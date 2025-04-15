الموعد والقناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد الميموني:

يلاقي أستون فيلا نظيره باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء 15 أبريل٬ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/25.

موعد مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان

وتقرر أن تقام مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على استاد "فيلا بارك".

ونجح باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز، على نظيره أستون فيلا في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

القناة الناقلة لمباراة أستون فيلا وباريس

وسوف تنقل مباراة استون فيلا وباريس، في التاسعة مساء عبر قناة بي إن سبورت HD1، الناقل الحصري لمباريات البطولة، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.