الأهلي يتصدر.. أكثر 10 أندية تأهلا لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب - محمد القرش:

يتصدر النادي الأهلي المصري قائمة أكثر 10 أندية تأهلا إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عبر التاريخ.

ونجح النادي الأهلي في التأهل إلي الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تخطى عقبة الهلال السوداني بمجموع المباراتين 2\0.

وتبدأ منافسات الدور نصف النهائي من الأميرة السمراء للأندية يوم السبت المقبل الموافق 19 أبريل، بمباراة الأهلي ضد صن داونز، وبيراميدز ضد أورلاندو بايرتس.

أكثر 10 أندية تأهلا إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا:

1. الأهلي المصري ـ 21 مناسبة

2. الترجي التونسي - 15 مناسبة

3. مازيمبي الكونغولي - 12 مناسبة

4. الزمالك المصري - 10 مناسبات

5. كوتوكو الغاني - 10 مناسبات

6. الوداد المغربي - 9 مناسبات

7. ميموزا الإيفواري - 8 مناسبات

8. الهلال السوداني - 7 مناسبات

9. الرجاء المغربي - 6 مناسبات

10. صن داونز الجنوب إفريقي - 6 مناسبات