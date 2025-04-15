مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

- -
21:00

برشلونة

كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

بوركينا فاسو

- -
18:00

مالي

دوري أبطال أوروبا

أستون فيلا

- -
21:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يتصدر.. أكثر 10 أندية تأهلا لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

11:17 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025

النادي الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

يتصدر النادي الأهلي المصري قائمة أكثر 10 أندية تأهلا إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عبر التاريخ.

ونجح النادي الأهلي في التأهل إلي الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تخطى عقبة الهلال السوداني بمجموع المباراتين 2\0.

وتبدأ منافسات الدور نصف النهائي من الأميرة السمراء للأندية يوم السبت المقبل الموافق 19 أبريل، بمباراة الأهلي ضد صن داونز، وبيراميدز ضد أورلاندو بايرتس.

أكثر 10 أندية تأهلا إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا:

1. الأهلي المصري ـ 21 مناسبة

2. الترجي التونسي - 15 مناسبة

3. مازيمبي الكونغولي - 12 مناسبة

4. الزمالك المصري - 10 مناسبات

5. كوتوكو الغاني - 10 مناسبات

6. الوداد المغربي - 9 مناسبات

7. ميموزا الإيفواري - 8 مناسبات

8. الهلال السوداني - 7 مناسبات

9. الرجاء المغربي - 6 مناسبات

10. صن داونز الجنوب إفريقي - 6 مناسبات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال أفريقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

في بنكي الأهلي ومصر.. الدولار يتراجع تحت مستوى 51 جنيهًا خلال التعاملات
"الأرصاد": ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. وهذا موعد الذروة
تفاصيل غرق 798 فدانًا في المنوفية بمياه النيل.. ماذا حدث؟ - صور