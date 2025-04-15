مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية في مختلف البطولات اليوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل.

ويلتقي نادي برشلونة فريق بوروسيا دورتموند في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ويواجه أيضًا فريق أستون فيلا باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

بوروسيا دورتموند ضد برشلونة - 9:00 مساء - بي إن سبورت 2

أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان - 9:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري

وادي دجلة ضد بترول اسيوط - 3:30 مساء

ابوقير للاسمدة ضد الداخلية - 3:30 مساء

كهرباء الاسماعيلية ضد الترسانة - 3:30 مساء

المنصورة ضد المقاولون العرب - 3:30 مساء

طنطا ضد المصرية للاتصالات - 3:30 مساء

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