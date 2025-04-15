مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أستون فيلا

- -
21:00

باريس سان جيرمان

كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

المغرب

- -
21:00

كوت ديفوار

دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

- -
21:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

08:00 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند
  • عرض 6 صورة
    برشلونة ضد بوروسيا دورتموند (6)
  • عرض 6 صورة
    برشلونة ضد بوروسيا دورتموند (3)
  • عرض 6 صورة
    برشلونة ضد بوروسيا دورتموند (4)
  • عرض 6 صورة
    برشلونة ضد بوروسيا دورتموند (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية في مختلف البطولات اليوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل.

ويلتقي نادي برشلونة فريق بوروسيا دورتموند في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ويواجه أيضًا فريق أستون فيلا باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

بوروسيا دورتموند ضد برشلونة - 9:00 مساء - بي إن سبورت 2

أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان - 9:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري

وادي دجلة ضد بترول اسيوط - 3:30 مساء

ابوقير للاسمدة ضد الداخلية - 3:30 مساء

كهرباء الاسماعيلية ضد الترسانة - 3:30 مساء

المنصورة ضد المقاولون العرب - 3:30 مساء

طنطا ضد المصرية للاتصالات - 3:30 مساء

اقرأ أيضًا:

تحرك عاجل من كريستيانو رونالدو بعد تهديدات بالخطف

قرار صارم من بيسيرو تجاه ناصر ماهر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أستون فيلا باريس سان جيرمان دورتموند وبرشلونة موعد مباراة أستون فيلا وباريس موعد مباراة دورتموند وبرشلونة مواعيد مباريات اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحجز بـ14 مدينة.. ننشر كراسة شروط مشروع ديارنا