بتواجد الأهلي.. فيفا يعلن حكام كأس العالم للأندية

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن قائمة الحكام الذين تم اختيارهم للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

ووقع الاختيار من الاتحاد الدولي لكرة القدم على 117 حكماً من 41 اتحاداً وطنياً للمشاركة في هذا الحدث.

وشهدت القائمة حضوراً عربياً قوياً، حيث تم اختيار 12 حكماً من دول عربية، يتوزعون بين 4 حكام من قطر، 3 من الجزائر، 2 من الإمارات، وحكم واحد من كل من مصر، المغرب، وليبيا.

تعديلات جديدة في بطولة كأس العالم للأندية

من أبرز المستجدات في هذه النسخة من البطولة، هو تثبيت كاميرات على أجسام الحكام لتوفير لقطات حصرية، بهدف منح منظور جديد يساعد في تدريب الحكام وتقييم قراراتهم.

كما تم إدخال تعديل على عقوبة احتفاظ حراس المرمى بالكرة، حيث سيتم احتساب ركلة ركنية في حال احتفظ الحارس بالكرة لأكثر من 8 ثوانٍ.