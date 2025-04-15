6 نجوم بالدوري الإنجليزي أجورهم أقل من مطالب زيزو مع الزمالك

كتب - محمد القرش:

شهدت الفترة الأخيرة حالة من الجدل في كرة القدم المصرية بعد اقتراب أحمد سيد زيزو الانتقال للنادي الأهلي.

جاء توقيع زيزو للأهلي بعد الفشل في مفاوضات تجديد العقد، حيث طالب اللاعب بالحصول على أجر موسمي يقدر بـ 80 مليون جنيه مصري (1.191.048.50 جنيه إسترليني).

وفي ظل المبلغ الضخم الذي طالب زيزو بالحصول عليه من الزمالك، يوجد العديد من اللاعبين المتألقين مع فرقهم بالدوري الإنجليزي في الخط الهجومي، يتقاضون أجرا أقل من الذي طلبه زيزو من الزمالك.

أحد هؤلاء اللاعبين رودريجيو مونيز ثاني هدافي فريق فولهام برصيد 8 أهداف، وستراند لارسن ثاني هدافي فريق ولفرهامبتون برصيد 12 هدفا، ولويس سكيلي صاحب تمريرة الهدف الثالث لأرسنال ضد ريال مدريد. بجانب ليام ديلاب هداف فريق إبسويتش تاون برصيد 12 هدفا.

6 نجوم بالدوري الإنجليزي أقل أجرا من مطالب زيزو من الزمالك.. . (الأجر بالجنيه الإسترليني وفقا لموقع "CAPOLOGY).

ليام ديلاب (إبسويتش تاون) - 1.040.000

يقدم المهاجم الإنجليزي أفضل المواسم في مسيرته الكروية، حيث تعاقد معه إبسويتش تاون قادما من مانشستر سيتي تحت 21 عاما، تزامنا مع الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 2024/25.

وأكد ديلاب على موهبته، مسجلا 12 هدفا وتمريرتين حاسمتين خلال 31 مباراة مع إبسوتيش بالدوري الإنجليزي.

جيمس ميكاتي (مانشستر سيتي) - 780 ألف

مع قرار بيب جوارديولا بعودة صانع الألعاب والجناح الإنجليزي صاحب الـ 22 عاما، أستفاد مانشستر سيتي من عدد الدقائق القليلة التي شارك فيها اللاعب مع الفريق بجميع المسابقات.

وسجل ماكاتي 7 أهداف مع السيتي خلال 24 لقاء "811 دقيقة" بجميع المسابقات، دوري إنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ستراند لارسن (ولفرهامبتون) - 780 ألف

يقدم النرويجي موسما استثنائيا مع ولفرهامبتون، رغم مشاركاته القليلة بسبب منافسه على مركز المهاجم ماتيوس كونيا.

ودائما ما ينصف لارسن الذئاب عندما يشارك بديلا أو أساسيا حال إصابة المهاجم البرازيلي، حيث سجل 12 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 30 لقاء "2.329 ألف دقيقة".

سيمون أدينجرا (برايتون) - 650 ألف

يعد الجناح الإيفواري أحد المواهب الصاعدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، كمان كان أحد ركائز منتخب كوت ديفوار خلال السنوات القليلة الماضية.

لكن هذا الموسم، لم يقي أدينجرا بالوعود بعد المساعمة في 6 أهداف فقط (سجل 5 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة) خلال 27 مباراة "1.137 دقيقة" بجميع المسابقات مع طيور النورس.

كيفن شايد (برينتفورد) - 520 ألف

يسير موسم الجناح الألماني البالغ من العمر 32 عاما على ما يرام، رغم عدد الدقائق القليلة التي يشارك فيها مع برينتفورد بالدوري الإنجليزي.

وخلال 32 مواجهة "1.847 دقيقة"، سجل كيفن 7 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين مع برينتفورد.

رودريجيو مونيز (فولهام) - 390 ألف

أخيرا وجد المهاجم البرازيلي ضالته مع فولهام بعد العديد من الإعارات والمواسم السيئة، حيث يسير موسم 2024/25 من الدوري الإنجليزي بشكل جيد.

ويعد مونيز ثاني هدافي فريق فولهام بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، مسجلا 8 أهداف وتمريرة حاسمة خلال 30 مباراة "893 دقيقة".