أتلتيكو مدريد يضرب بلد الوليد برباعية في الدوري الإسباني

كتب - محمد عبد السلام:

حقق أتلتيكو مدريد الفوز على نظيره بلد الوليد بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ميتروبوليتانو، مساء اليوم الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني.

أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد

أحرز أهداف أتلتيكو مدريد كل من جوليان ألفاريز هدفين من نقطة الجزاء في الدقيقة 25 و 71، جوليانو سيميوني في الدقيقة 27، الكسندر سورلوث في الدقيقة 79.

سجل أهداف بلد الوليد كلا من ممادو سيلا من نقطة الجزاء في الدقيقة 21، خافيير سانشيز في الدقيقة 56.

ترتيب أتلتيكو مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني

وبهذا الفوز رفع أتلتيكو مدريد نقاطه إلى 63 ليحتل المركز الثالث، بينما توقف بلد الوليد عند 16 نقطة ليتذيل جدول ترتيب الدوري الإسباني.