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بورنموث يفوز على فولهام في الدوري الإنجليزي

11:35 م الإثنين 14 أبريل 2025
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  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة بورنموث وفولهام
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    خلال مباراة فولهام وبورنموث
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    خلال مباراة بورنموث وفولهام.,
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كتب - محمد عبد السلام:

فاز فريق بورنموث الفوز على فولهام بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب فيتاليتي مساء اليوم الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين في الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة بورنموث و فولهام

وأحرز هدف بورنموث الوحيد في المباراة اللاعب أنطوان سيميوني في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

ترتيب بورنموث و فولهام في الدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز رفع بورنموث نقاطه إلى 48 نقطة ليحتل المركز الثامن، بينما توقف فريق فولهام عند 48 نقطة أيضا ليبقى في المركز التاسع.

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بورنموث يفوز على فولهام الدوري الإنجليزي ترتيب بورنموث و فولهام في الدوري
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