بورنموث يفوز على فولهام في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

فاز فريق بورنموث الفوز على فولهام بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب فيتاليتي مساء اليوم الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين في الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة بورنموث و فولهام

وأحرز هدف بورنموث الوحيد في المباراة اللاعب أنطوان سيميوني في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

ترتيب بورنموث و فولهام في الدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز رفع بورنموث نقاطه إلى 48 نقطة ليحتل المركز الثامن، بينما توقف فريق فولهام عند 48 نقطة أيضا ليبقى في المركز التاسع.

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