نابولي يفوز على إمبولي بثلاثية في الدوري الإيطالي

كتب - محمد عبد السلام:

حقق فريق نابولي الفوز على نظيره إمبولي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب دييغو مارادونا مساء اليوم الاثنين ، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة نابولي و إمبولي

وأحرز أهداف نابولي كلا من سكوت ماكوتو مناي في الدقيقة 18 و 61، روميلو لوكاكو في الدقيقة 56.

ترتيب نابولي وامبولي في الدوري الإيطالي

وبهذا الفوز رفع نابولي نقاطه إلى 68 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق ثلاثة نقاط عن إنتر، بينما توقف فريق إمبولي عند 24 نقطة ليبقى في المركز قبل الأخير مهددا بالهبوط للدرجة الثانية.