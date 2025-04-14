صافرة صومالية لمباراة الأهلي و صن دوانز الجنوب أفريقي

كتب ـ محمد عبدالسلام:

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على طاقم حكام مباراة النادي الأهلي ضد فريق صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل.

وتنطلق المباراة في الثالثة عصرًا على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز:

أسند كاف مهمة التحكيم في مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز إلى الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان.

حكم ساحة: الصومالي عمر عبد القادر أرتان

مساعد أول: جيلبرت شيريوت

مساعد ثاني: ستيفين يمبي

حكم رابع: بيتر واويرو

حكم الـ VAR: الجابوني بيير أتشو، ويساعده الغاني دانيال لاريا.