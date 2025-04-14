مودريتش يقتحم مجال الأعمال بشراء حصة في نادٍ إنجليزي.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

اتخذ النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، خطوة جديدة في مسيرته خارج الملاعب، بدخوله مجال الاستثمار الرياضي من خلال امتلاك حصة في أحد الأندية الإنجليزية.

وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن مودريتش بات قريبًا من الانضمام إلى قائمة ملاك نادي سوانزي سيتي، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وأشار رومانو إلى أن الاتفاق قد تم بالفعل، ما يمهد الطريق أمام مودريتش ليصبح شريكًا في ملكية النادي البريطاني.

وأكد رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن هذه الخطوة الاستثمارية لن تؤثر على مستقبل اللاعب الكرواتي مع ريال مدريد، إذ لا يزال مودريتش ملتزمًا برغبته في الاستمرار داخل صفوف الفريق الملكي، كما أوضحت تقارير سابقة خلال الأسابيع الماضية.