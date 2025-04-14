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"لاعبا عظيما".. شيرر يتحدث عن تهديد صلاح لرقمه التاريخي بالدوري الإنجليزي

03:39 م الإثنين 14 أبريل 2025
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    محمد صلاح
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    تجديد عقد محمد صلاح
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كتب - محمد القرش:

تغنى أسطورة الدوري الإنجليزي آلان شيرر بمحمد صلاح، مشيرا إلى أن النجم المصري يستطيع مواصلة كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية.

وقال شيرر في تصريحات نقلها موقع ليفربول إيكو بعد تجديد عقد صلاح: "سعيد برؤية لاعبا عظيما مثل محمد صلاح يلاحق أرقامي لعامين آخرين، وأيضًا هناك فرصة أن يحطم أرقامي".

وأضاف: "بالطبع صلاح موهبة استثنائية حال استمر على نفس الأداء الذي يقدمه، سيسجل العديد من الأهداف ويحقق المزيد من الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي".

واختتم الإنجليزي: "أعتقد أن فريق ليفربول سيتحسن خلال المواسم المقبلة، وأيضًا صلاح سيواصل صناعة التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية.

يُذكر أن آلان شيرر يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 260 هدفا، بينما جاء المصري خامسا برصيد 184 هدفا.

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محمد صلاح صلاح آلان شيرر هدافي الدوري الإنجليزي
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