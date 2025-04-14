لاعب ليفربول السابق: محمد صلاح بعيد عن الكرة الذهبية لهذا السبب

كتب- محمد عبدالهادي:

قلل جيرماين بينانت، لاعب ليفربول السابق، من فرص محمد صلاح في التتويج بالكرة الذهبية لعام 2025، رغم الأرقام الفردية اللافتة التي حققها الجناح المصري هذا الموسم مع "الريدز".

صلاح وصل إلى المساهمة رقم 55 هذا الموسم، بواقع 32 هدفًا و23 تمريرة حاسمة، وذلك خلال مشاركته الأخيرة أمام وست هام.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "Football365"، اليوم الإثنين قال بينانت: "خروج ليفربول من البطولات الكبرى هذا الموسم وجه ضربة قوية لطموحات صلاح في الفوز بالكرة الذهبية".

وأضاف: "الإقصاء من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان شكّل نقطة تحول سلبية، وتبعه خسارة نهائي كأس الرابطة أمام نيوكاسل، وهو ما قلّص بشكل كبير من فرصه".

وأشار الجناح الإنجليزي السابق إلى أن الأداء الفردي وحده لا يكفي لحصد الجائزة، قائلاً: "الفوز بالألقاب الكبرى أمر حاسم، كما أن مستوى محمد شهد تراجعًا واضحًا في بعض المباريات المهمة، خاصة أمام باريس ونيوكاسل، وقد يكون ذلك قد أنهى فعليًا فرصه في المنافسة".

وتابع: "هناك لاعبون ما زالوا في قلب المنافسات القارية ويقدمون مستويات قوية، وهذا يجعل من الصعب أن نرى صلاح يتفوق عليهم في التصويت النهائي".

واختتم بينانت تصريحاته بالإشارة إلى مدى تأثير الإقصاء الأوروبي على صلاح نفسيًا، قائلاً: "كان واضحًا كم شعر بخيبة الأمل بعد الخروج من دوري الأبطال، وربما يعود ذلك لإحساسه بأن حلم الكرة الذهبية بات بعيدًا".