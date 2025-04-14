أجواء مشحونة.. اشتباك بين ثنائي ريال مدريد في التدريبات

كتب- محمد عبدالهادي:

يبدو أن الأجواء داخل صفوف نادي ريال مدريد على صفيح ساخن، وذلك قبل المواجهة المرتقبة ضد آرسنال في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد خسر بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب التي أٌقيمت الأسبوع الماضي، ليصباح الريال على أعتاب توديع البطولة المتوج بها في 15 مرة سابقة.

ماذا حدث في تدريبات ريال مدريد؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وقوع مشادة بين نجم ريال مدريد جود بيلينجهام وزميله المدافع أنطونيو روديجر، خلال إحدى الحصص التدريبية، في وقت تعيش فيه أروقة الفريق أجواء متوترة بعد الخسارة بثلاثية من آرسنال بدوري الأبطال.

وبحسب ما أفاد به برنامج "إل تشيرينجيتو"، فإن الواقعة حدثت يوم الجمعة الماضي أثناء مباراة مصغّرة في التدريبات، حيث تصاعد التوتر بين اللاعبين، ما دفع باقي الزملاء للتدخل سريعًا وفض الاشتباك لاحتواء الموقف.