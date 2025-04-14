"إنجازا كبيرا".. جوارديولا يتغنى بعمر مرموش بعد التألق مع مانشستر سيتي

كتب - محمد القرش:

تغنى المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، بعمر مرموش بعد مواصلته التألق مع مانشستر سيتي منذ انضمامه للفريق في الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال جوارديولا في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: "أرقام مرموش جيدة، حيث وصل في منتصف الموسم، وفي وقت لم نكن فيه جيدين".

وأضاف: "من السهل أن يتكيف اللاعب مع الفريق حال كانت الأمور جيدة ومستقرة، لكن عند التكيف مع فريق يمر بفترة صعبة، يعتبر هذا إنجازًا كبيرًا".

واختتم: "عندما يكون الاستحواذ مع الفريق، فإنه ينطلق ويفهم كثافة اللعب التي يجب أن تلعبها، مرموش كان بإمكانه التسجيل المزيد من الأهداف".

يُذكر أن مرموش سجل هدفا في فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس بخماسية مقابل هدفين في الدوري الإنجليزي الممتاز.