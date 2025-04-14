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الكشف عن طاقم تحكيم مباراة ريال مدريد وآرسنال بدوري الأبطال

12:48 م الإثنين 14 أبريل 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مباراة الذهاب بين الفريقين كانت انتهت بفوز كبير لأرسنال بنتيجة 3-0 على ملعب "الإمارات".

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة، مساء الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت القطرية.

من هو حكم مباراة ريال مدريد وآرسنال ؟

أسند "يويفا" مهمة قيادة اللقاء إلى الحكم الدولي الفرنسي فرانسوا ليتكسير، ويعاونه كل من سيريل موجنييه ومهدي رحموني كحكمين مساعدين، فيما ستكون ستيفاني فرابار حكماً رابعاً بينما يتواجد في غرفة تقنية الفيديو (VAR) فسيتولى إدارتها جيروم بريزارد بمساعدة باستيان ديشيبي.

وسبق للحكم ليتكسير أن أدار أربع مباريات لفريق ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، انتهت بانتصارين للملكي، وتعادل وحيد، وخسارة واحدة.

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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا ريال مدريد أرسنال دوري أبطال أوروبا
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