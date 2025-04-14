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الرابطة تحدد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

11:32 ص الإثنين 14 أبريل 2025
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كتب - محمد القرش:

كشفت رابطة الأندية الإسبانية موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الثاني من الدوري الإسباني.

وحددت الرابطة يوم الأحد الموافق 11 مايو المقبل موعدا للكلاسيكو، في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت مصر.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الريال والبارسا، بفوز الأخير برباعية دون رد على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.

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