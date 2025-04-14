بسبب الطرد.. هل يغيب مبابي عن لقاء برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا؟

كتب - محمد القرش:

تعرض نجم فريق ريال مدريد، كيليان مبابي، للطرد المباشر بعد تدخل عنيف في مباراة الفوز على ألافيس في الجولة 31 من الدوري الإسباني "لا ليجا".

"في الدقيقة 38، طُرد مبابي لدخوله بقدمه عموديا على ساق أحد لاعبي الخصم، أثناء التنافس على الكرة، مستخدمًا القوة المفرطة "، وهذا ما جاء في بيان الحكم.

وانتشرت العديد من الأنباء التي تفيد بغياب اللاعب الفرنسي عن مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا، بسبب لوائح الدوري الإسباني.

هل يغيب مبابي عن الكلاسيكو؟

ووفقا لموقع "بي سكور" فإن كيليان سيكون جاهزا لمواجهة برشلونة في المباراة النهائية لكأس الملك، بسبب عدم إصابة لاعب الخصم.

وعدم وجود "عواقب ضارة أو مُضرة" في تصرفه يُفيد اللاعب الفرنسي في هذا الصدد، إذ تنص المادة 130 من اللوائح على أن هذا النوع من التصرفات يُعرّضه لعقوبة تتراوح بين مباراة وثلاث مباريات.

وللغياب عن نهائي كأس الملك، يجب أن تكون عقوبة مبابي أربع مباريات أو أكثر، إذ ستتراكم في هذه الحالة، ولن يقتصر الإيقاف على مستوى البطولة التي طُرد فيها فحسب، بل سيشمل باقي المسابقات المحلية أيضًا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الكلاسيكو يوم السبت الموافق 26 أبريل، في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مصر.