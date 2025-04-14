يواصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، التألق رفقة الريدز خلال الموسم الحالي، في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وساهم صلاح في فوز فريقه أمس على حساب وست هام يونايتد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ببطولة الدوري الإنجليزي، بعدما نجح في صناعة هدف فريقه الأول في اللقاء لزميله لويس دياز.

وكان ليفربول تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره وست هام يونايتد، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ32 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وشهد لقاء ليفربول أمس تسجيل النجم المصري محمد صلاح رقما تاريخيا، بعدما وصل للمساهمة التهديفية رقم 45 في البريميرليج هذا الموسم، بواقع تسجيل 27 هدفا وتقديم 18 تمريرة حاسمة، ليصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يصل إلى هذا العدد من المساهمات.

رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح

وحال تمكن محمد صلاح من تقديم تمريرتين حاسمتين في المباريات المتبقية لليفربول في الدوري الإنجليزي، سيصل إلى 20 تمريرة حاسمة، ليعادل الرقم التاريخي للثنائي تيري هنري لاعب أرسنال السابق وكيفين دي بروين لاعب مان سيتي، كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في موسم واحد.

ويحتاج صلاح فقط إلى ثلاثة تمريرات حاسمة في المباريات المتبقية بالبريميرليج، ليعادل رقم الثنائي ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق وإنتر ميامي الحالي، توماس مولر لاعب بايرن ميونخ، كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في موسم واحد بالدوريات الأوروبية الكبرى برصيد 21 تمريرة حاسمة.

ويذكر أن النجم المصري يحتل حاليا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 27 هدفا، بالإضافة إلى أنه يعد أكثر لاعب قدم تمريرات حاسمة في هذا الموسم أيضًا برصيد 18 تمريرة حاسمة.