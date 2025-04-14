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ستوري نجوم كرة القدم.. تهنئة النجوم لكهربا.. بنزيما داخل الجيم.. جدو وعائلته

12:47 ص الإثنين 14 أبريل 2025
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    الحضري
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    عبد الله السعيد
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    بيلينجهام
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    كريم بنزيما
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    محمد صلاح
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    محمد مجدي أفشة
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    نيمار
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    مروان عطية
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    عمرو السولية
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    جدو
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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات الاستشفائية عقب مباراة فريقه أمام وست هام أمس.

وهنأ محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي، زميله السابق بالفريق محمود عبد المنعم لاعب الاتحاد الليبي، بمناسبة عيد ميلاده.

كما حرص عمرو السولية هو الآخر على تهنئة كهربا بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة تجمع الثنائي معا.

وشارك كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية داخل الجيم.

وقام محمد ناجي جدو المدرب العام لفريق بيراميدز، بنشر صورة له رفقة عائلته عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".
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عبد الله السعيد ستوري نجوم كرة القدم عمرو السولية ناجي جدو بيراميدز
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