حسين لبيب يهنئ سيدات الزمالك بالتتويج ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة

كتب ـ محمد الميموني:

حرص الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تهنئة الفريق الأول للكرة الطائرة "سيدات" بعد التتويج وأستراليا للمباراة الثالثة على التوالي، عقب الفوز على الأهلي بنتيجة 1/3، في مباراة شهدت مستوى مميزًا من اللاعبين، وذلك بعد أيام قليلة من الفوز وكأس مصر على حساب الأهلي أيضًا.

وأشاد لبيب بالأداء الكبير الذي قدمه الفريق على المستوى المحلي، بالتتويج وكأس مصر، ثم التألق قاريًا بالفوز بلقب بطولة أفريقيا، مؤكدًا أن هذه الألقاب بحجم المجهود الكبير الذي يبذله فريق السيدات في موسم التتويج.

وطالب حسن لبيب لاعبات الزمالك بالاستمرار على نفس النهج، من أجل المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة