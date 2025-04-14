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- -
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- -
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جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

12:03 ص الإثنين 14 أبريل 2025

مواعيد مباريات اليوم

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كتب - محمد عبد السلام:

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية في مختلف البطولات اليوم الاثنين الموافق 14 أبريل.

ويلاقي فريق أتلتيكو مدريد نظيره بلد الوليد ضمن مواجهات الدوري الإسباني، ويواجه أيضا فريق نابولي نظيره إمبولي ضمن مواجهات الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد - 9:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

نابولي ضد إمبولي - 8:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

بورنموث ضد فولهام - 9:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات دوري تشامبيونشيب

هال سيتي ضد كوفنتري سيتي - 9:00 مساء

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري
بروكسي ضد ديروط - 3:30 مساء

لافيينا ضد سبورتينج - 3:30 مساء

راية الرياضي ضد بلدية المحلة - 3:30 مساء

أسوان ضد منتخب السويس - 3:30 مساء

السكة الحديد ضد القناة - 6:00 مساء

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