مركز صلاح.. منافسة مشتعلة في السباق على الكرة الذهبية 2025 (تقييم بالإحصائيات)

كتب - محمد القرش:

ازدادت المنافسة على جائزة الكرة الذهبية 2025 اشتعالا، حيث يشهد الموسم الجاري تألق الكثير من اللاعبين في الدوريات الـ5 الكبرى بجانب دوري أبطال أوروبا.

وتراجعت فرص النجم المصري، محمد صلاح، في التتويج بالبالون دور بعد وداع ليفربول دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد باريس سان جيرمان بركلات الترجيح. وهنا نستعرض تقييم اللاعبين وفقا لصحيفة ذا أثليتك الشهيرة.

كيف ومتى يتم اختيار أفضل لاعب في العالم؟

وتُمنح الجائز الأغلى في العالم خلال شهر أكتوبر من كل عام، تكريما لأفضل لاعب خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، حيث يتم تحديدها بناء على تصويت 100 صحفي حول العالم.

ليونيل ميسي هو صاحب أكبر عدد من الجوائز، بثمانية ألقاب، يليه كريستيانو رونالدو (خمسة ألقاب)، ثم ميشيل بلاتيني، والراحل يوهان كرويف، وماركو فان باستن، بثلاثة ألقاب لكل منهم.

1. رافينيا

وجاء رافينيا على رأس المنافسة، حيث يتصدر قائمة لاعبي الدوري الإسباني من حيث المساهمة التهديفية في جميع مسابقات الأندية، برصيد 28 هدفًا و20 تمريرة حاسمة في 45 مباراة.

ولم يكن أحد ليتوقع أن يقدم البرازيلي موسمًا كهذا بعدما كان جزءا من الكفاح على الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليدز يونايتد في مثل هذا الوقت من العام قبل ثلاث سنوات، ولكن إذا حقق برشلونة ثلاثية تاريخية، فبالتأكيد سيحصد البرازيلي الجائزة. وفقا لذا أثليتك.

وفي المواجهة الماضية ضد بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال، سجل هدف المباراة الأول قبل أن يصنع هدفين لكل من روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال في فوز برشلونة 4-0. وبهذا، رفع رصيده إلى 19 هدفًا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو رقم قياسي للنادي، مُعادلاً أفضل حصيلة سجّلها ليونيل ميسي في مسيرته الكروية في موسم 2011-2012.

2. عثمان ديمبيلي

شهد انتقال اللاعب الفرنسي إلى باريس سان جيرمان نقله في ثبات مستواه، حيث سجّل 32 هدفًا في 41 مباراة مع الفريق، منها 21 هدفًا في 19 مباراة منذ مطلع عام 2025، إلى جانب تسجيله هدفًا لفرنسا ضد كرواتيا الشهر الماضي.

ويعد الفرنسي أحد اللاعبين الأساسيين في مشروع باريس سان جيرمان المُركّز على الشباب بقيادة لويس إنريكي، والذي بدأ في الظهور أخيرا، حيث ينافس الفريق على الثلاثية، قبل أن يحصد الدوري المحلي قبل 6 مواجهات على نهاية المنافسة.

3. لامين يامال

يواصل الجناح الإسباني التأكيد على أنه الموهبة الأفضل في العالم، حيث يقدم تمريرات حاسمة أو يسجل أو يساهم بشكل إيجابي في هجمة الهدف مع برشلونة في كل مباراة.

يمتلك يامال سجل تهديفي رائع، 14 هدفًا و17 تمريرة حاسمة مع برشلونة هذا الموسم، بالإضافة إلى هدف مع إسبانيا في الفوز على هولندا بربع نهائي دوري الأمم الأوروبية في شهر مارس الماضي.

4. هاري كين

يحلق المهاجم الإنجليزي وحيدا في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 23 هدفا بعد رحيل عمر مرموش، وبفارق ست أهداف عن أقرب منافسيه قبل 6 مباريات من نهاية الموسم.

ووصل كين مع فريق المدرب فينسنت كومباني إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 10 أهداف خلال 12 مباراة، كما سجل هدفين لمنتخب إنجلترا في مباراتي مارس الماضي.

5. كيليان مبابي

يقترب مبابي من انهاء موسمه الأول مع ريال مدريد، مسجلاً 32 هدفًا خلال 47 مباراة بجميع المسابقات، بعد الصعوبات التي واجهها في بداياته مع الفريق، ومع ثباته على مستواه، تجاوز الفرنسي زملاؤه فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام ليصبح نجم الفريق.

6. محمد صلاح

عند مقارنة إحصائياتك بإحصائيات ميسي ورونالدو، فهذا يؤكد أن النجم المصري يقدم موسما ممتازا غير مسبوق مع ليفربول، تراجع مستوى صلاح خلال الشهر الماضي، لكنه لا يزال يُساهم بـ 44 هدفًا (27 هدفًا و17 تمريرة حاسمة) في الدوري الإنجليزي الممتاز وحده، مع اقتراب الريدز من تحقيق لقب الدوري رقم 20 تاريخيا.

لكن مغادرة ليفربول بطولة دوري الأبطال وكأس كاراباو، وخسارة لقاء نهائي كأس كاراباو أمام نيوكاسل، وضع صلاح أمام حصد بطولة واحدة مما إدى إلى تراجع فرصه في تحقيق الكرة الذهبية.