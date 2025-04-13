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منافسات السيدات.. نتائج مباريات الدور الثاني من بطولة الجونة الدولية للاسكواش

11:48 م الأحد 13 أبريل 2025

بطولة الجونة الدولية للاسكواش

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تتواصل منافسات النسخة الثالثة عشرة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2025 للرجال والسيدات، والتي تُقام خلال الفترة من 12 إلى 18 أبريل الجاري.

وهنا نستعرض نتائج مباريات الدور الثاني من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2025 للسيدات:


فازت اللاعبة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً علي نظيرتها ملك خفاجي المصنفة الواحدة والثلاثون عالمياً بنتيجة 0-3. جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4 / 11-5 / 11-5.

كما فازت اللاعبة هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالمياً علي اللاعبة سناء إبراهيم المصنفة الثامنة عشر عالمياً بنتيجة 0-3. جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7 / 11-1 / 12-10.

وحققت اللاعبة المصرية سلمى هانى المصنفة الثالثة عشر عالمياً فوزًا علي اللاعبة الماليزية سيفا سانغاري سوبرامانيام المصنفة الحادية عشر عالمياً بنتيجة 3-2. جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9 / 11-4 / 7-11 / 2-11 / 8-11.

وأخيرًا، فازت اللاعبة الإنجليزية جورجينا كينيدي المصنفة السابعة عالمياً علي اللاعبة فريدة محمد المصنفة السابعة عشر عالمياً من مصر بنتيجة 3-1. جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11 / 5-11 / 11-2 / 11-13.

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