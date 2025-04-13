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نتائج مباريات اليوم الأحد 13 أبريل

11:43 م الأحد 13 أبريل 2025

نتائج مباريات اليوم الأحد 13 أبريل

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كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات اليوم الأحد، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

وفاز فريق ليفربول على نظيره وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف، بينما انتصر الزمالك على منافسه حرس الحدود بهدفين دون مقابل.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد إبسويتش تاون - (2-2)

ليفربول ضد وست هام يونايتد - (2-1)

وولفرهامبتون ضد توتنهام - (4-2)

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد - (4-1)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

أوساسونا ضد جيرونا - (2-1)

ألافيس ضد ريال مدريد - (0-1)

ريال بيتيس ضد فياريال - (1-2)

أتلتيك بلباو ضد رايو فاليكانو - (3-1)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

أتالانتا ضد بولونيا - (2-0)

فيورنتينا ضد بارما - (0-0)

هيلاس فيرونا ضد جنوي - (0-0)

كومو ضد تورينو - (1-0)

لاتسيو ضد روما - (1-1)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

سانت إيتيان ضد بريست - (3-3)

لو آفر ضد ستاد رين - (1-5)

أنجيه ضد مونبلييه - (2-0)

أوكسير ضد أولمبيك ليون - (1-3)

نتائج مباريات الدوري الألماني

شتوتجارت ضد فيردر بريمن - (1-2)

آينتراخت فرانكفورت ضد هايدنهايم - (3-0)

نتائج مباريات الدوري المصري

المصري ضد بتروجيت - (4-0)

الزمالك ضد حرس الحدود - (2-0)

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